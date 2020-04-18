Dünyanın konuştuğu ilaç: 1 haftada iyileştim

18 Nisan 2020 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:27

Almanya'da koronavirüse yakalanan Curtis Warren Puckett adlı hasta, Ebola virüsüne karşı geliştirilmiş olan ve koronavirüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Alman Bild gazetesine anlatan 42 yaşındaki Puckett, "İlk uygulamadan sonra ateşim 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti." diye konuştu.

"Hayata döndüm" diyen adam, 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Remdesivir adlı ilaçla ilgili ABD, Almanya ve Danimarka'da testler yapılmış, ilacın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde etkili olabileceğine dair haberler gündeme gelmişti.

Almanya'nın Münih kentinde, 40 derece ateş, yoğun öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Curtis Warren Puckett 7 gün gibi kısa bir sürede tamamen iyileşti.

31 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını söyleyen Puckett, Dr. Christoph Spinner'ın, "Remdesivir adlı ilacı gönüllüler üzerinde deniyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?" sorusu üzerine tedaviyi denemeye karar verdi.

42 yaşındaki koronavirüs hastası, "Hastaneye geldiğimde 40 derece ateşim vardı. Şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı da vardi. Çok korkuyordum ve paniklemiştim" ifadelerini kullandı.

KOAH ve astım hastalığı bulunan Puckett "İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi" diyen adam sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim."

Ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, dünyada 50 hastanede deneniyor.

Bunların üçü de Almanya'da. Remdesivir'in yakında seri üretimine başlanacağı ve tüm hastalar için kullanımına onay verilebileceği öne sürülüyor.