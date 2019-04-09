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Dünyanın konuştuğu olayda 'Yumurta Çocuk' da senatör de resmen suçlanmadı

Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından yumurta saldırısıyla gündeme gelen Avustralyalı senatöre de protestocu gence de herhangi bir resmi suçlama yöneltilmedi. Ancak protesto sonrası 'yumurta çocuğu' yerde tekmeleyen şahıs, 'saldırıyla' suçlanıyor.

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Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili ırkçı söylemlerde bulunan Avustralyalı senatör Fraser Anning'i kafasında yumurta kırarak protesto eden Will Connolly arasındaki hukuki süreçte sona gelindi.
Soruşturmayı tamamladıklarını duyuran Victoria polisi, senatöre de artık ‘Yumurta Çocuk' olarak anılan Connolly'ye herhangi bir suçlama yöneltmeyeceklerini açıkladı. Polis, Connolly'nin sadece uyarılacağını belirtti.
 
RESMİ BİR UYARI YAPILACAK
 
Sputnik'te yer alan haberine göre polis tarafından yapılan açıklamada, kafasında yumurta kıran Connolly'ye tokatla karşılık veren Anning'in hareketi ‘meşru müdafaa' olarak görüldü. Açıklamada, "Mahkûmiyet için makul bir sebep yok" denildi.
 
Connolly'nin de cezalandırılmayacağı ancak ‘resmi bir uyarı' alacağı belirtildi.
 
TEKMELEYEN ŞAHIS 'SALDIRIYLA' SUÇLANIYOR
 
Ancak protestonun ardından Connolly'yi yere yatıran ve tekmelediği söylenen 20 yaşındaki şahsın ‘saldırıyla' suçlanacağı da duyuruldu.
 
16 Mart'ta gerçekleşen olayda 17 yaşındaki Connolly, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu şeklindeki yorumu nedeniyle tepki toplayan Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırmıştı.
 
Anning, Connolly'ye tokat atarak karşılık vermiş; senatörün destekçileri protestocuyu yere yatırmıştı.
 
Connolly, ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelmiş ve tüm dünyada kahraman olarak karşılanmıştı. Aşırı sağcı ve ırkçı tutumuyla tepki toplayan Senatör Anning'e ise son olarak Avustralya federal Senatosu tarafından kınama cezası verilmişti. 

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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