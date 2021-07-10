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Dünya

Dünyanın konuştuğu suikast! Çarpıcı iddia: ABD'den asker talep ettiler

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede devam eden kargaşa üzerine Haiti yönetiminin ABD'den asker talep ettiği öne sürüldü. Haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre'nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği aktarıldı.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:05 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:10
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New York Times'ta yer alan haberde, Haiti hükümet yetkililerinin, Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi.

Haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre'nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği aktarıldı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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