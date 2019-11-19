Dünyanın kültürel mirası yok oluyor

2020 için Dünya Anıtlarını İzleme Listesi kapsamında takibe alınan onlarca ülkedeki 25 kültürel mirasın iklim değişikliği, bölgelerdeki çatışmalar, kontrolsüz gelişim veya diğer nedenlerden dolayı yok olma tehlikesi altında olduğu belirtildi. Fon yetkilileri, doğal afetler nedeniyle zarar gören ülkelerde bulunan ve iç karışıklıkların yaşandığı Ortadoğu bölgesindeki anıtlara ekstra hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.