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Dünyanın kültürel mirası yok oluyor

Dünya Anıtlar Fonu, günümüzün tehlikede olan 25 tarihi anıt ve yapının listesini verdiği 2020 gözlem raporunu açıkladı.

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2020 için Dünya Anıtlarını İzleme Listesi kapsamında takibe alınan onlarca ülkedeki 25 kültürel mirasın iklim değişikliği, bölgelerdeki çatışmalar, kontrolsüz gelişim veya diğer nedenlerden dolayı yok olma tehlikesi altında olduğu belirtildi. Fon yetkilileri, doğal afetler nedeniyle zarar gören ülkelerde bulunan ve iç karışıklıkların yaşandığı Ortadoğu bölgesindeki anıtlara ekstra hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

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