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ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki ikinci zirve Hanoi’de olabilir

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki ikinci zirve, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleştirilebilir.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un, dünyanın merakla beklediği ikinci zirve için Vietnam’ın başkenti Hanoi'yi seçme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
 
Güney Kore merkezli Munhwa Ilbo gazetesinin Seoul ve Vaşington’daki üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’li yetkiler ikinci zirvenin zamanlamasını ayarlamak için Kuzey Koreli meslektaşlarıyla Hanoi’de buluşup, bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
 
Trump ve Kim arasındaki ikinci görüşmenin Hanoi’de gerçekleşebileceği belirtilen haberde, hükümet yetkililerin konu hakkında yorum yapmadığı ifade edildi.
 
30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin’den Vaşington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kuzey Kore lideri ile ocak veya şubat ayında bir araya gelebileceğini ifade etmişti.
 
Kim ile zirvenin nerede yapılacağına ilişkin soruya ise Trump, üç alternatiflerinin bulunduğunu ama kesin kararın henüz verilmediği yanıtını vermişti.

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