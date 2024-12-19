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Dünya

Dünyaya böyle duyurdular: Başkan Erdoğan, Suriye'de kıskanılacak bir pozisyona sahip

Fransız haber ajansı AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ile Somali arasındaki 'Afrika Boynuzu' sorununu da çözdüğünü vurgulayarak, 'Erdoğan Suriye'de kıskanılacak bir pozisyona sahip' vurgusunu yaptı.

19 Aralık 2024 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Dünyaya böyle duyurdular: Başkan Erdoğan, Suriye'de kıskanılacak bir pozisyona sahip
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Fransız haber ajansı AFP, Başkan Erdoğan'ın Suriye ve Afrika'daki stratejik hamlelerine dikkat çeken bir analiz yayınladı.

"Erdoğan, elindeki kartları iyi oynadı" ifadesi kullanılan analizde görüşlerine yer verilen isimlerden uluslararası güvenlik profesörü ve terör örgütlerinin dinamikleri üzerine yazıları bulunan Max Abrahms, "ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı, YPG'yi zayıflatacak ve bu durum Erdoğan'ı memnun edecek" derken, Erdoğan'ın 'Büyük kazanan' olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan uluslararası ilişkiler ve güvenlik uzmanları da "Erdoğan, gücü ve güvenliği önceleyen bir vizyonla uzun soluklu bir strateji yürüttü. Suriye'de yaşanan gelişmelerin en büyük kazananı Erdoğan. Şüphesiz bu, yıldızının parladığı bir dönem" şeklinde görüş belirtti.

ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI, KISKANILACAK BİR POZİSYONA SAHİP

Erdoğan'ın stratejisinin sonuçlarının Suriye ve Afrika Boynuzu'nda açıkça görüldüğünü belirten Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner, "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye konusunda kıskanılacak bir pozisyona sahip" ifadelerini kullandı.

İngiliz The Guardian gazetesi de, "Türkiye, Suriye'nin dış dünyaya açılan kapısı haline geldi" derken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretinin bir 'Zafer turu' olarak yorumlandığını kaydetti.

Haberde Türkiye'nin PKK/YPG konusunda istediğini elde ettiği ve her adımda önemli bir rol oynayacağı kaydedildi.

BATI ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Euronews ise, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Arupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e kadar Batılı liderler, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyor" dediği haberinde "Eğer Suriye'de herhangi bir etkiniz olmasını istiyorsanız Türkiye ile çalışmak zorundasınız" ifadeleri kullanıldı.

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