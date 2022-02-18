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Dünya

Dünyaya böyle duyurdular: Güle güle 'Turkey' hoş geldin 'Türkiye'

İngiliz BBC televizyonu, Türkiye'nin İngilizce adı olan 'Turkey'i değiştirerek, 'Türkiye' adı altında yeniden markalaşmaya çalıştığını yazdı.

18 Şubat 2022 Cuma 11:50 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 11:50
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İngiliz BBC, Türkiye'nin "Turkey" adını değiştirmek için Birleşmiş Milletler'e (BM) yapmaya hazırlandığı başvuruyu haberleştirdi.

Haber başlığında "Goodbye Turkey, hello Türkiye (Güle güle Turkey, hoş geldin Türkiye)" ifadesi kullanılırken, Türkiye'nin dünyada değişen imajından da bahsedildi.

"Türkiye, uluslararası alanda 'Turkey' olarak tanınan adını 'Türkiye' olarak yeniden markalaştırıyor. Ancak bu değişikliğin yalnızca bir fonetik telaffuzdan çok daha fazlasını temsil ettiği düşünülüyor" ifadesinin kullanıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin, özellikle savunma sanayiinde ve diziler aracılığıyla kültür/sanat alanında yurt içi ve yurt dışında attığı adımlar hatırlatıldı.

Video haberde, Türkiye'ye ait resmi kurumların İngilizce yayın yapan sosyal medyalarında, sıklıkla "Türkiye" ifadesini kullanmaya başladığı belirtildi.

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