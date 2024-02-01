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Dünya

Dünyaya örnek olduk! Rayevski: Türkiye gibi hareket etmemiz lazım

İşgalci İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli sivilleri katletmeye devam ediyor. Türkiye'nin İsrail'e karşı tutumunu örnek gösteren Rus Doğu Bilimci ve Araştırma Görevlisi Viktor Nadein Rayevski, 'Türkiye Filistin halkını destekliyor. Erdoğan hükümeti her zaman bu desteği verdi. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik barbarca bombardımanlarını durdurmasını sağlamalıyız. Bunu birlikte yapabiliriz. Türkiye halkı gerçekten İsrail ürünlerine boykot uygulamakla örnek bir davranış sergiledi. İşte böyle hareket etmemiz lazım.' dedi.

A Haber1 Şubat 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Dünyaya örnek olduk! Rayevski: Türkiye gibi hareket etmemiz lazım
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Rus Doğu Bilimci ve Araştırma Görevlisi Viktor Nadein Rayevski, Gazze'de aylardır dünyanın gözleri önünde devam eden katliamlara ilişkin A Haber'e konuştu. İsrail'in Filistinlilere yönelik yürüttüğü kirli planlara değinen Rayevski, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki savaş tüm şiddetiyle sürerken bölgede artan gerilim de olası bir üçüncü dünya savaş riskini beraberinde getiriyor. Peki Katil İsrail Gazze'de neden topyekün savaş girdi ve neden Gazze'yi işgal etmek istiyor?

Rus Doğu Bilimci ve Araştırma Görevlisi Viktor Nadein Rayevski, bunun Akdeniz'deki kıta sahanlığıyla ilgisi olduğunu söyledi. Rus Doğu Bilimci ve Araştırma Görevlisi Rayevsk ayrıca Washington'un bölgede her zaman uyguladığı "parçalama" politikasına değindi.

"İSRAİL WASHİNGTON'UN ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTUYOR"

İsrail'in ABD'nin çıkarlarını göz önünde bulundurduğuna değinen Rayevski, "Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde kontrollü kaos düşüncesi hakim. Orta Doğu ülkelerinde hep bu mantıkla hareket ediyorlar. Şunu unutmayalım ki İsrail de kendi oyununu oynarken hep Washington'un çıkarlarını ön planda tutuyor. Gazze'yi niçin ele geçirmek istiyor? Oradan Arapları kovmak ve Yahudileri yerleştirmek için." dedi.

"ÇOK BÜYÜK GAZ YATAKLARI BULUNUYOR"

Akdeniz'deki büyük gaz yataklarına değinen Rus uzman, "Batı Şeria'dan Arapları çıkarmak ve Arap ülkelerinin bu mültecileri kabul etmesi yoluyla sorunu çözmek istiyor. Bu planın çok önemli finansal tarafı da var. Gazze Şeridi büyük bir kıyı parçasıdır. Bu bölge bağımsız bir devlet statüsüne kavuşursa o zaman Akdeniz'de kıta sahanlığına sahip olması gerekecek. Halbuki tam da orada çok büyük gaz yatakları bulunuyor. Tabii ki İsrail bu kaynakları Filistinlilerle paylaşmak istemez." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN HUSİLERE SALDIRILARI BAŞARILI OLACAK MI?

Rayevski açıklamalarına şöyle devam etti;

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e yönelik bombardımanlarının hiçbir faydası olmayacak. Çünkü Husiler tüm ger1ekli füzelere zamanında sahip olmayı başardılar. O silahlar gerektiği şekilde yeraltı barınaklarda saklandı. Amerikalıların hava bombardımanıyla yeraltındaki bu silahları yok etmek kolay değil. Husiler şimdiye dek yaklaşık 30 gemiye saldırdı ve Süveyş Kanalı'ndan petrol sevkiyatını durdurmayı başardı. Bu gelişmeler Avrupa'nın enerji güvenliği açısından ciddi bir kayıp.

"HUSİLER GEREKLİ TÜM FÜZELERE SAHİP"

Husilerin sahip oldukları silahlar iyi silahlardır. Bu silahlar hiç de Hamas'ın su borularından hazırladığı füzelere benzemez. İran güdümlü füze hazırlamasını iyi biliyor ve Husilere gerekli desteği sağladı."

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İ HEP DESTEKLEDİ"

Rusya ise sadece Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söylemekle yetinmiyor, her defasında bu devletin başkentinin de Doğu Kudüs olması gerektiğini vurguluyor. Türkiye de Filistin halkını destekliyor. Erdoğan hükümeti her zaman bu desteği verdi. Bakınız Türkiye'de düzenlenen Filistin'e destek mitingine 1.5 milyon insan katıldı. Bu insanlar samimi şekilde Filistinli kardeşlerine destek vermek için meydanlardaydı. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik barbarca bombardımanlarını durdurmasını sağlamalıyız. Bunu birlikte yapabiliriz. Türkiye halkı gerçekten İsrail ürünlerine boykot uygulamakla örnek bir davranış sergiledi. İşte böyle hareket etmemiz lazım. İsrail'e mutlaka yaptırım uygulanmalı.

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