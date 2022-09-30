Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Donetsk ve Luhansk'ın 2014'teki sınırlarına göre Rusya'ya dahil edileceğini, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinin sınırları konusunda ise değerlendirme yapılmasının gerektiğini açıkladı.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan topraklarına dahil ettiği ama henüz kontrolü altında olmayan bölgelerin "hukuki olarak" Rus toprağı kabul edileceğini ve bu bölgelere yapılacak saldırıların Rusya'ya karşı saldırı olarak nitelendirileceğini belirtti.

Ukrayna'da Rus güçlerinin işgali altındaki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde Rusya'ya dahil olmak için bu hafta halk oylaması düzenlenmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler, oylamaların zorla yapıldığını, temsil edici olmadığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişlerdi.