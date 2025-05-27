Dünyayı ayağa kaldıracak ima! İsrail'den Mescid-i Aksa provokasyonu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda konuşan Smotrich, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgali dolayısıyla provokatif yürüyüşe katılan aşırı sağcı gruplara seslendi.

Smotrich, Gazze'de işgal ve daha fazla toprak gasbı için dinleyicilerden "evet" yanıtı aldığı konuşmasının sonunda Mescid-i Aksa'ya işaret ederek, "bir tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini" söyledi. İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı, "Bütçesi benden" ifadesini kullandı.

İsrail'de özellikle aşırı sağcı "dini siyonist" diye isimlendirilen kesimde, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde "üçüncü tapınak" diye bir Yahudi mabedi kurulması çağrısı yineleniyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın külliyesinin altında Yahudi mabedi kalıntıları olduğu iddiasıyla kazı yapıyor.

-FANATİK GRUPLARIN İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN MAHALLELERİNDE PROVOKATİF BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Fanatik İsrailli grupların, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl yaptıkları provakatif "bayrak yürüyüşü" pazartesi gerçekleştirilmişti.

Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçmiş, "Araplara ölüm", "Köyünüz yansın" gibi sloganlar atmış, bölgedeki Filistinlilere ve basın mensuplarına saldırmıştı.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatmıştı.

Yürüyüşe, aşırı sağcı, fanatik gruplardan gelen ve bugün hükümette kritik bakanlık görevleri üstlenen Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yanı sıra çok sayıda İsrailli ve siyasetçi katılmıştı.

-İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de uluslararası hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık yapmak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.15 ABD'de Filistin destekçisi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Gazze Anma Günü" kapsamında New York'ta gösteri düzenleyerek Times Meydanı, Bryant Park ve New York Halk Kütüphanesi'ne yürüdü.

02.33 İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" ileri sürdü.

01.22 Mısır'ın, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes sağlanması amacıyla taraflarla yoğun temaslar yürüttüğü bildirildi.

00.44 İngiltere'nin geçen hafta İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını duyurmasına rağmen, Ticaret Elçisi Ian Austin'in İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi eleştirilere neden oldu.

00.43 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından Ramallah'a büyükelçi olarak atanan Jorge Ivan Ospina, iki devletli çözümü "güçlü bir şekilde" desteklediklerini belirtti.

00.30 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için önümüzde 2 günde gelişmeler yaşanabileceğini belirtti.

00.15 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ni işgal edip yeni yerleşimler kuracaklarını belirtti.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.