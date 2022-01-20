Reuters 20 Ocak 2022 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:01

Kuzey Kore'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği füze denemeleri nedeniyle gerilim yükseliyor. ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar getirilmesi için baskı yapmasının ardından Pyongyang sert tepki gösterdi. ABD ve Kuzey Kore arasında son dönemde yaşanan bu gerilim, 2017'deki "ateş ve öfke" tehditleri dönemine geri dönüleceği endişelerini artırdı.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un dün iktidardaki İşçi Partisi'nin yönetim kurulunu ABD'nin düşmanca" politikasına karşı önlemler de dahil olmak üzere "önemli politika konularını" görüşmek üzere topladı.

KCNA'ya göre yönetim kurulu güven tesis etmeye yönelik önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi ve "geçici olarak askıya alınan tüm faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunun derhal ele alınması" talimatı verdi ve "daha güçlü fiziksel araçların desteklenmesi" çağrısında bulundu.

Söz konusu karar, ABD'nin, müzakereleri yeniden başlatmak için taviz vermesi çağrılarına yanıt vermemesinin ardından, Kim'in 2019 sonundaki nükleer başlık taşıyan ve uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemelerinin (ICBM) ertelenmeceğine dair açıklamasını bir adım öteye taşıyor.

Kuzey Kore, 2017'den beri nükleer bomba, ICBM denemesi yapmadı.

KCNA haberinde, ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatları, bölgeye son teknoloji ABD stratejik silahlarının konuşlandırılması ve BM yaptırımlarının uygulanmasına atıfta bulunularak, Washington'un düşmanlığı ve tehditlerinin "tehlike boyutuna ulaştığı" belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk yılı dolayısıyla dün düzenlenen yaklaşık iki saatlik basın toplantısında Kuzey Kore'den hiç bahsetmedi.

Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine yeniden başlaması halinde ABD'nin nasıl tepki vereceği sorulduğunda, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "varsayımlarda bulunmadı", ancak amacının Kore yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırılması olmaya devam ettiğini söyledi.