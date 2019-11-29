17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7523
  • 6,3425
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Sovyet uçaksavar füzesi kullanan Husilerin, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir AH-64 Apache saldırı helikopteri düşürdüğü iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen'de Husilerin sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apache helikopterini düşürdüklerini iddia etti.
 
Seri, "Suudi Apache helikopteri karadan havaya füze ile vurularak düşürüldü ve helikopter tamamen yandığı için iki pilot öldü" ifadelerini kullandı.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkan Erdoğan´dan Macron´a çok sert sözler: Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

"Sağcılar beni istifa etmeye zorladı"

'Sağcılar beni istifa etmeye zorladı'

Bir bir iade ediliyorlar: 2'si daha sınır dışı edildi

Bir bir iade ediliyorlar: 2'si daha sınır dışı edildi

Şahin'den Yavaş'a 'adli mercilere başvur' çağrısı

Şahin'den Yavaş'a 'adli mercilere başvur' çağrısı

Irak Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etti

Irak Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etti

İran'a karşı hamle! Boğaza fırkateyn ve helikopter çıkarması

İran'a karşı hamle! Boğaza fırkateyn ve helikopter çıkarması

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı
 

POPÜLER HABERLER

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

Amsterdam'da ışık sanat festivali

Amsterdam'da ışık sanat festivali

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA