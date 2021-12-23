23 Aralık 2021 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 08:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa ile yaşadığı Ukrayna gerilimi konusunda dün yine sert bir açıklamada bulunmuş ve askeri önlemler aldıklarını düşmanca davranışlara cevaplarının sert olacağını açıklamıştı. Putin'in bu sözleri Avrupa'da 'savaş hazırlığı' olarak yankılandı.

RUSYA HERKESİ RADYOAKTİF KÜLE ÇEVİRMEYE HAZIR

Tam da bu gerilimin ortasında Putin'in sözcüsü olarak bilinen, devlete ait Russia Today Haber servisinin başkanı Dmitry Kiselyov akılalmaz açıklamalarda bulundu. Kiselyov, "Rusya, silahlarını karar alma merkezlerinin yakınlarına konuşlandırarak anında cevap vermeye hazırlanıyor. Karşı tarafa bundan kaçınmanın, tehdit oluşturmamanın bir yolunu öneriyoruz aksi taktirde Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" dedi.

ELİMİZDE ÇOK GÜÇLÜ KARTLAR VAR

Rusya'nın istediğini elde etmek için her yola başvurmaya ve her türlü sonuca katlanmaya ve hazır olduğunu iddia eden Kiselyov "21. yüzyılda daha önce hiç bu kadar ciddi riskler olmamıştı. Standart olmayan durumlar, standart olmayan yaklaşımlar gerektirir. Elimizde çok güçlü kartlar var." dedi.

AMERİKA'NIN BAŞINA SİLAH DAYAYACAĞIZ

Rusya'nın kırmızı çizgilerini savunmak için güç kullanmaya 'yüzde yüz' istekli olduğunu söyleyen Kiselyov, bunun ülkesi için bir 'ölüm kalım meselesi' olduğunu söyledi.

Kiselyov, BBC'den gelen bir Ukrayna sorusu üzerine 'belki de gerçekten NATO ile savaşın eşiğindeyiz' dedi ve ekledi: "Ukrayna NATO'ya katılırsa veya NATO orada askeri altyapı geliştirirse, Amerika'nın başına silah dayayacağız. Askeri kapasitemiz var."

AVRUPA ŞOKE OLDU: RUSYA NÜKLEER SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Rusya'dan gelen bu açıklama Avrupa'da şok etkisine neden olurken, gazeteler bugün 'Rusya nükleer savaşa hazırlanıyor' başlıkları ile çıktı.

ABD'DEN SEYAHAT UYARISI

Artan gerilimlerin ortasında Washington, tüm ABD vatandaşlarına yakın Rus işgali tehdidi nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemelerini tavsiye etti.