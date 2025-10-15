Dünyayı endişelendiren rapor! 2024'te rekor seviyede arttı

WMO, sera gazı yoğunluğu ve bunun hava sıcaklığına etkisine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Atmosferdeki karbondioksit seviyeleri 2024'te rekor seviyede artarak yeni zirvelere ulaştı. Bu durum, dünyayı daha uzun vadeli bir sıcaklık artışına sürükledi." ifadeleri kullanıldı.

Karbondioksit oranlarındaki yükselişin insan faaliyetleri ve orman yangınlarındaki artışla ilgili olduğuna işaret edilen raporda, bu durumun kısır bir iklim döngüsüne dönüşme tehlikesi oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, "Karbondioksit artış oranları 1960'lardan bu yana 3 katına çıktı. 2011'den 2020'ye kadar olan 10 yılda yıllık ortalama 0,8 (milyonda parçacık sayısı) ppm'lik artıştan yılda 2,4 ppm'ye yükseldi. 2023'ten 2024'e kadar küresel ortalama karbondioksit konsantrasyonu 3,5 ppm arttı. Bu, modern ölçümlerin 1957'de başlamasından bu yana en büyük artış oldu." denildi.

İnsan faaliyetleriyle ilişkili ikinci ve üçüncü en önemli uzun ömürlü sera gazları olan metan ve nitröz oksit konsantrasyonlarının da rekor seviyelere yükseldiği bildirilen raporda, "Günümüzde atmosfere salınan karbondioksit emisyonları yalnızca küresel iklimi etkilemekle kalmıyor. Bunlar aynı zamanda atmosferdeki uzun ömrü nedeniyle iklim üzerinde yüzlerce yıl boyunca da etkili olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, karbondioksit ve diğer sera gazlarının hapsettiği ısının, iklim olaylarını hızlandırdığını ve daha aşırı hava olaylarına yol açtığını belirtti.

Barrett, "Emisyonları azaltmak iklimimizin yanı sıra ekonomik güvenliğimiz ve toplum refahımız için de hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.