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Dünya

Dünyayı karıştıran gizli belge sızıntısını kimin yaptığı belirlendi

ABD'de gizli belgeleri sızdırarak ulusal güvenlik incelemesi başlatılmasına neden olan kişinin, askeri üste çalışan 20'li yaşlarında silah tutkunu biri olduğu iddia edildi.

Reuters13 Nisan 2023 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Dünyayı karıştıran gizli belge sızıntısını kimin yaptığı belirlendi
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Washington Post'ta yer alan ve belgeleri sızdıran kişi ile aynı çevrimiçi sohbet grubunda oldukları belirtilen iki kişiye dayandırılan haberde, belgelerin yaklaşık 24 kişinin bulunduğu anlık mesaj uygulaması olan Discord grubunda paylaşıldığı ifade ediliyor.

Grubun, "silahlar, askeri giysiler ve Tanrı sevgisi" paylaşan erkeklerden oluştuğu belirtilirken, Discord da dün yaptığı açıklamada emniyet ile işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

ABD'de Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'a kadar birçok konuda gizli bilgi içeren belgeler sızdırılarak Mart başında sosyal medya platformlarında yayılmaya başlamıştı.

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