Dünyayı korkutan '1962' paylaşımı

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan 'füze krizi' üzerinden 1962'de ABD ile Rusya arasında yaşanan 'füze krizine' gönderme yapan Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü. ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde 1962 krizini dillendirmişti.

Polonya'da sınırdaki köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Rusya'ya ait olduğu öne sürüldü. ABD ve Avrupa'yı harekete geçiren gelişmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sözde Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğüne dair açıklamalar, bilinçli bir provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Bahse konu füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok" denildi.

DÜNYAYI KARIŞTIRAN '1962' PAYLAŞIMI

Yaşananlar sıcaklığını korurken Rus Devleti'nin yayın organı Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Simonyan, "Eğer bu kasıtlı bir provokasyon değilse, iyi bir haber var, o da şu; bir NATO ülkesi o kadar kötü korunuyor ki, biri yanlışlıkla herhangi bir şeyle dövebiliyor ve NATO, kimin neyle ve neden dövdüğünü bilmiyor bile" ifadelerini kullandı.

Simonyan sözlerinin devamında, 1962'deki Küba Füze Krizi'ne göndermede bulunarak, "İyi Akşamlar, 1962." paylaşımını yaptı.

1962 NÜKLEER FÜZE KRİZİ NEDİR?

1962'deki Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti. İki süper güç birbirlerinin sınırlarına nükleer başlıklı füze yerleştirerek aleni bir şekilde birbirlerini tehdit etmişlerdir.