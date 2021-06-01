Dünyayı sarsan ''Kovid-26'' ve ''Kovid-32'' uyarısı

01 Haziran 2021 Salı 08:41 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 08:41

Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili, ünlü profesörün yaptığı açıklama şok etkisi yaptı.

"KOVİD-26 VE KOVİD-32 DE ÇIKACAK"

ABD'li moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, Kovid-26 ve Kovid-32 uyarısında bulundu.

Önde gelen hastalık uzmanı, halk sağlığının gelecekte yine tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronavirüsün kökenlerine dair "tam bir soruşturma" çağrısında bulundu. Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak" dedi.

"GELECEKTEKİ PANDEMİLERİ ÖNLEMEK İÇİN ŞART"

Pazar günü NBC televizyonunun "Meet The Press" programına konuk olan Hotez, virüsün nasıl ortaya çıktığına dair kesin sonuçlara varmanın, gelecekteki pandemileri önlemek için "şart" olduğunu söyledi.