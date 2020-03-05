İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0902
  • EURO
    6,8028
  • ALTIN
    322.539
  • BIST100
    112552
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Dünya

İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

AA05 Mart 2020 Perşembe 13:19 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:19

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, Vaud kantonunda yaşayan Kovid-19 taşıyan 74 yaşındaki bir kadın dün gece yaşamını yitirdi.

Kronik hastalığa sahip kadının 3 Mart'tan bu yana da Lozan Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan İsviçre'de teyitli Kovid-19 vaka sayısı 81'e ulaştı. Virüs taşıdığından şüphelenilen pek çok kişinin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Ülkede ayrıca virüsün yayılma riski nedeniyle 1000 kişilik tüm organizasyonlar, Cenevre Otomobil Fuarı başta olmak üzere pek çok uluslararası fuar, film festivali ve BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki tüm konferans ve paneller iptal edildi.

Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli
Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli

Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.