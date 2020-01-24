IHA 24.01.2020 15:13 - Güncelleme: 24.01.2020 15:14

Çin genelinde görülen corona virüsünde vaka sayısı 880’e yükselirken, 8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu bildirildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada ABD, Singapur, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Tayland’da doğrulanan vakalarla birlikte toplam kesinleşen vaka sayısının 900’ü geçtiği bilgisi verildi.

Öte yandan virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaleti dışındaki ilk ölüm vakasının da Hebei eyaletinde 80 yaşında bir adamda görüldüğü belirlenirken, hayatını kaybeden adamla yakın temasta bulunmuş 76 kişinin de yakın gözlem altında tutulduğu belirtildi.

YOĞUN ÖNLEMLER ALINIYOR



Öte yandan Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuş, Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yapmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "2019-nCoV" olarak adlandırılan corona virüsü nedeniyle toplam nüfusu 35 milyon olan 8 kente seyahat yasağı getirilmiş, Wuhan kenti de dahil olmak üzere Huanggang, Ezhou, Lichuan, Zhijiang, Xiantao, Chibi ve Qianjiang yasaktan etkilenen şehirler olmuştu.

Yerel kaynaklar, Wuhan kentinde enfekte olanlar için bin yatak kapasiteli prefabrik yapıda hastane inşa edildiğini de belirtmişti. Buna ek olarak Wuhan’da şehir içi otobüsler, metrolar, feribotlar ve şehirler arası otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları askıya alınmış, hava alanları ile tren istasyonlarına giden yollar da geçici süreyle kapatılmıştı.