İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9371
  • EURO
    6,5528
  • ALTIN
    297.397
  • BIST100
    121479
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi
Dünya

Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

Çin’de görülen corona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

IHA24.01.2020  15:13 - Güncelleme: 24.01.2020  15:14

Çin genelinde görülen corona virüsünde vaka sayısı 880’e yükselirken, 8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu bildirildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada ABD, Singapur, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Tayland’da doğrulanan vakalarla birlikte toplam kesinleşen vaka sayısının 900’ü geçtiği bilgisi verildi.

Öte yandan virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaleti dışındaki ilk ölüm vakasının da Hebei eyaletinde 80 yaşında bir adamda görüldüğü belirlenirken, hayatını kaybeden adamla yakın temasta bulunmuş 76 kişinin de yakın gözlem altında tutulduğu belirtildi.

YOĞUN ÖNLEMLER ALINIYOR

Öte yandan Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuş, Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yapmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "2019-nCoV" olarak adlandırılan corona virüsü nedeniyle toplam nüfusu 35 milyon olan 8 kente seyahat yasağı getirilmiş, Wuhan kenti de dahil olmak üzere Huanggang, Ezhou, Lichuan, Zhijiang, Xiantao, Chibi ve Qianjiang yasaktan etkilenen şehirler olmuştu.

Yerel kaynaklar, Wuhan kentinde enfekte olanlar için bin yatak kapasiteli prefabrik yapıda hastane inşa edildiğini de belirtmişti. Buna ek olarak Wuhan’da şehir içi otobüsler, metrolar, feribotlar ve şehirler arası otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları askıya alınmış, hava alanları ile tren istasyonlarına giden yollar da geçici süreyle kapatılmıştı.

Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.