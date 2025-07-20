Süveyda'daki en büyük silahlı Dürzi grup Ricalu'l Kerame'nin lideri Leys el-Bel'us, dün sosyal medya ağı Facebook üzerinden yayınladığı açıklamada, son günlerde hükümet güçleri ve Arap aşiretlere karşı savaşan Dürzi Akıl Şeyhi Hikmet el-Hicri'yi eleştirdi.

Dürzi grup Ricalu'l Kerame'nin lideri Leys el-Bel'us

Hicri'nin İsrail'den yardım isteyerek Dürzileri, dış müdahalelerin paravanı haline getirdiğini belirten Bel'us, "Esed'in devrilmesinden bu yana meselenin diyalogla çözülmesi için birçok kez önerilerde bulunduk. Ancak bu öneriler, Dürzilerin kaderini tekeline almak isteyenler tarafından sürekli reddedildi ve sonuçta bu acı verici noktaya ulaştık" ifadelerini kullandı.

Dürzi Akıl Şeyhi Hikmet el-Hicri