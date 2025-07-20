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Dünya

Dürzi lideri Bel'us'tan isyancı Hicri'ye tepki: İşgalci İsrail'in paravanı haline geldi

Dürzi grup Ricalu'l Kerame'nin lideri Leys el-Bel'us, Süveyda'da Araplara karşı çatışan Hicri'yi eleştirdi. Bel'us, Hicri'nin soykırımcı İsrail'den yardım isteyerek Dürzileri, dış müdahalelerin paravanı haline getirdiğini belirtti.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Dürzi lideri Bel'us'tan isyancı Hicri'ye tepki: İşgalci İsrail'in paravanı haline geldi
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Süveyda'daki en büyük silahlı Dürzi grup Ricalu'l Kerame'nin lideri Leys el-Bel'us, dün sosyal medya ağı Facebook üzerinden yayınladığı açıklamada, son günlerde hükümet güçleri ve Arap aşiretlere karşı savaşan Dürzi Akıl Şeyhi Hikmet el-Hicri'yi eleştirdi.

Dürzi grup Ricalu'l Kerame'nin lideri Leys el-Bel'us

Hicri'nin İsrail'den yardım isteyerek Dürzileri, dış müdahalelerin paravanı haline getirdiğini belirten Bel'us, "Esed'in devrilmesinden bu yana meselenin diyalogla çözülmesi için birçok kez önerilerde bulunduk. Ancak bu öneriler, Dürzilerin kaderini tekeline almak isteyenler tarafından sürekli reddedildi ve sonuçta bu acı verici noktaya ulaştık" ifadelerini kullandı.

Dürzi Akıl Şeyhi Hikmet el-Hicri

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