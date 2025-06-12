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Dünya

Düşen uçakta 11-A mucizesi! Yüzlerce kişi öldü o yürüyerek çıktı

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Kazadan sağ kurtulan tek kişi olan Vishwash Kumar Ramesh, kazanın ardından sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Ramesh'in uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Düşen uçakta 11-A mucizesi! Yüzlerce kişi öldü o yürüyerek çıktı
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Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düşmesinin ardından kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Ramesh'in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa yürüdüğü görüldü.

11-A MUCİZESİ

Hindistan basınından yer alan haberlerde, İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh'in Hindistan ziyaretinden İngiltere'ye geri dönmek üzere uçakta olduğu ve uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

"BİRİSİ BENİ BİR AMBULANSA DOĞRU GÖTÜRDÜ VE HASTANEYE KALDIRILDIM"

Ramesh, Hindistan basınına verdiği röportajda, "Gözlerimi açtığımda etrafımda bir sürü cansız beden vardı. Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı. Birisi beni bir ambulansa doğru götürdü ve hastaneye kaldırıldım" ifadelerini kullandı. Erkek kardeşi de aynı uçakta bulunan Ramesh, "Erkek kardeşimi hiçbir yerde bulamıyorum. Lütfen onu bulmama yardım edin" dedi.

KUŞ ÇARPMASI İHTİMALİ

Hindistan Polisi ise yaptığı açıklamada, Ramesh'in tedavisinin sürdüğünü belirterek, uçağın yerleşim alanına düşmüş olması sebebiyle ölü sayısının yükselmesini beklediğini belirtti. Kazanın neden henüz bilinmezken, uçağın motorlarında gerçekleşen bir arıza, benzeri bir mekanik sorun veya kuş çarpması ihtimalleri üzerinde duruluyor.

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