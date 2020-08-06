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Dünya

''Düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır''

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs ve ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin zor günler geçirdiğini, ülke üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskıların çok ağır olduğunu söyledi. Ruhani, 'İtiraf etmeliyim ki düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır. Yeni tip koronavirüsün yanında yaptırımlara maruz kalıyoruz. Yaptırımların yanında çarpıtmalara maruz kalıyoruz. Çarpıtmaların yanında da tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunların yanında, yabancı basında halkın cesaretini kırmayı isteyen düşmanlarımız var.' açıklamasında bulundu.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buşehr eyaletinde 3 petrokimya tesisinin açılış törenine video konferans yöntemi ile katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülkedeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke olarak çok zor günlerden geçtiklerini belirten Ruhani, "İtiraf etmeliyim ki düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır. Yeni tip koronavirüsün yanında yaptırımlara maruz kalıyoruz. Yaptırımların yanında çarpıtmalara maruz kalıyoruz. Çarpıtmaların yanında da tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunların yanında, yabancı basında halkın cesaretini kırmayı isteyen düşmanlarımız var." ifadelerini kullandı.

Ülkede son aylarda yaşanan döviz kurlarındaki artış ve dövizin temini ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruhani, ihtiyaç duyulan ürünlerin iç piyasadaki üretimini artırarak bu sorunu aşacaklarını söyledi.

Ruhani ayrıca, ham petrol yerine işlenmiş petrolü ihraç etmeyi planladıklarını belirterek, "Petrol ve gazı ham olarak ihraç etmek yerine onları petrokimya ürünlerine çevirerek satmayı planlıyoruz." dedi.

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