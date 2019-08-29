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Duterte yine ateş püskürdü: Anne karnındaki 6 aylık bebeği kesip, ne yapmam gerektiğini söylüyorlar

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İzlanda öncülüğünde BM'nin başlattığı soruşturmaya 'İzlanda başka bir şey yemiyor. Gerçekten utançları yok ve bana ne yapmam gerektiğini öğretmeye çalışıyor.' sözleriyle tepki gösterdi.

  • star.com.tr
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Sansasyonel açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İzlanda'nın girişimiyle ülkesindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında insan hakları ihlalleri yaşandığına ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) soruşturma açmasına, 'kürtaj' politikası üzerinden sert tepki gösterdi.
 
Salı günü halka hitap eden Duterte, doğum kontrolü desteklediğini ancak kürtaja karşı oladuğunu söyledi. Duterte, ''Kürtaj sona erdi. Buna izin vermem.'' dedi.
 
Gebeliğin (son kararla) 22. haftasına kadar kürtaja izin veren İzlanda'yı topa tutan Duterte, ''Anne karnındaki 6 aylık bebeğin kesilmesine izin veriyorlar. İzlanda buzdan başka bir şey yemior. Beyazların gerçekten utancı yok ve yine de bana ne yapmam gerektiğini öğretmeye çalışıyorlar. Sonsuza dek buzun içinde olduğunuz için üzgünüm. Umarım donarsınız.'' dedi.
 
İZLANDA - FİLİPİNLER GERİLİMİ
 
Duterte 2016'da başkan olduktan sonra, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarının üzerine gideceği taahhüdünde bulunmuştu. Resmi rakamlara göre uyuşturucu savaşında ölenlerin sayısı 6 bin 600'ü aştı. Ancak buna rağmen devlet başkanı kontrolün hala ele alınamadığını itiraf etti.
 
Ancak insan hakları savunucuları, bu savaşta 27 bin kişinin öldürüldüğünü savunuyor ve Filipin polisini yargısız infazlar yapmakla suçluyor.
 
Tüm bu gelişmelerin ışığında BM, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
 
Filipinler hükümeti ise karara sert tepki göstererek İzlanda ile ilişkileri tamamen bitirebileceğini açıkladı.

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