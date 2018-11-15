Duterte ASEAN Zirvesi'ndeki toplantılara 'kestirdiği' için katılamadı

BBC'nin haberine göre, Duterte'nin sözcüsü Salvador Panelo, 73 yaşındaki Filipinler Devlet Başkanının dün zirve kapsamındaki 4 programa "kestirdiği" için katılamadığını söyledi.

Panelo, sağlık sıkıntısı yaşamayan Duterte'nin zirve sırasında "geç saatlere kadar çalıştığını ve geceleri 3 saatten az uyuyabildiğini" ifade etti.

Sağlığıyla ilgili son 1 yıldır spekülasyonlar yapılan Duterte de kestirmelerin "son birkaç gün ayakta kalmasını sağlayacak gücü verdiğini" söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte daha önce yorulduğu ve görevi bırakmaya hazır olduğu ancak yerine geçecek uygun birini bulamadığı açıklamasını yapmıştı.

ASEAN Zirvesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de uyuklarken kameralara yakalanmıştı.