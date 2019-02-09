Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Katolik Kilisesi reforma gitmeli

Filipinler'de yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Legazpi kentinde düzenlenen Barış ve Düzen Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu itirafın, Katolik Kilisesi'nin hükümetini eleştirme konusunda manen gücü olmadığını kanıtladığını belirterek "Kilise reforma gitmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nüfusun büyük bölümü Hristiyan olan Filipinler'de Katolik Kilisesi, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele gibi tartışmalı politikalarını eleştiriyordu.

Geçmişte bir rahibin tacizine uğradığını iddia eden Duterte, kilisenin bu eleştirilerine karşılık veriyordu.

Papa Franciscus, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, kiliselerde papazların rahibelere cinsel tacizde bulunduğunu, hatta bir vakada rahibelerin "seks kölesi" olarak tutulduğunu belirtmişti.

Kiliselerin konuya müdahale etmeye çalıştığını kaydeden Papa, buna rağmen bu tür vakaların hala sürdüğünü söylemişti.