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Dünya

Duterte'nin testleri negatif çıktı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

AA13 Mart 2020 Cuma 21:54 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:54
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Senatör Christopher Lawrence "Bong" Go, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ve Duterte'nin test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Go, Rodrigo Duterte'nin Kovid-19 semptomları göstermediğini, ancak sağlıklı olduğundan ve halkla etkileşimini sürdürebileceğinden emin olmak istediği için test yaptırdığını belirterek, görevlerini yerine getirecek kadar zinde ve sağlıklı oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 virüsü taşıyanlarla aynı ortamda bulunduğunu belirten kabinenin en az 9 üyesi, kendilerini karantinaya almıştı.

Filipinler'de şu ana kadar 64 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

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