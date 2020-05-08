Düzinelercesi yakalandı! Kovid-19'a karşı gerçekten işe yarıyor mu?

star.com.tr 08 Mayıs 2020 Cuma 17:52 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:52

Avustralya makamları 'hap' kaçakçılığında bir artış rapor ettiler ancak, bu genellikle uğraştıkları türden değil. Avustralyalılar, Covid-19'a tartışmalı bir panzehir olarak kullanılan bir anti-sıtma ilacı olan hidroksiklorokin ithal ediyorlardı.

Avustralya Sınır Gücü (ABF) Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Ocak ayından bu yana 6.000'den fazla tablet içeren düzinelerce paket ele geçirildiğini duyurdu.

Twitter'da yayınlanan görüntülerde ABF, kumaşa sarılmış birkaç kutu hidroksiklorokin içeren bir paketi gösterdi. Yetkililer, Avustralyalıları ilacı reçetesiz kullanımına karşı uyardı.

ABF yetkilisi Susan Drennan, personelin ilacın yasa dışı ithalatının yapılmaması için tetikte olduğunu söyledi. Drennen, 'Yapılmayacak ithalata paralarını boşa harcayacaklar.' dedi.

Avustralya'nın Tedavi Ürünleri İdaresi (TGA) Mart ayında doktorları hidroksiklorokin reçetelerini sınırlamaya teşvik ederek, ilacın kalp krizine neden olabileceğini ve komaya yol açabileceğini söyleyen bir metin yayınladı.

Nisan ayında, ülkenin Sağlık Koruma Ana Komitesi, ilacın sadece klinik çalışmalarda kullanılması gerektiğini belirterek, koronavirüsü tedavi etmek için ilacın reçete edilmesine karşı çıktı.

Hidroksiklorokin'in Covid-19'a karşı etkinliğindeki tartışmalar sadece Avustralya ile sınırlı değildir. İlacın, anti-sıtma haplarının virüse karşı mücadelede önemli bir silah olabileceğini öneren ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere birçok savunucusu ve elbette karşı çıkanı var.

Covid-19 aşısının belki bir yıl veya daha uzun bir süre sonra kullanılmaya başlanabileceği tahmin ediliyor. Dünyadaki ülkeler, alternatif tedaviler bulmak için uğraşıyorlar. Mayıs ayında, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, hastalık için acil tedavi olarak antiviral ilaç remdesivir kullanımını onayladı.

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