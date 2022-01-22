EastMed gerçeğini gözler önüne serdi! Dikkat çeken İtalya ayrıntısı

TRT Haber 22 Ocak 2022 Cumartesi 08:03 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 08:03

EastMed eleştirisi bu sefer, 2013-2015 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri bakanlığı görevlerini yürüten Yunan siyasetçi Evangelos Venizelos'tan geldi.

Yunan siyasetçi, "EastMed boru hattı ve yeni uluslararası bağlamlar" başlığı ile makale kaleme aldı ve projenin, en başından beri siyasi nitelikte olduğunu vurguladı.

Venizelos, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve İsrail ile varılan anlaşmanın Mayıs 2020'de Yunan meclisinde büyük çoğunlukla onaylandığını hatırlattı, şaşırtıcı bir noktaya da dikkati çekti.

"İTALYA ANLAŞMAYI İMZALAMADI"

TRT Haber'de yer alan habere göre, Anlaşmayı gönderdiği mektupla desteklediğini belirten İtalya'nın, metinde adı geçmesine karşın imza atmamış olmasını ilginç olarak niteledi.

Eski Yunan Bakan "Projenin uygulanabilmesi için kritik aktörler tarafından siyasi açıdan kabul edilebilir olması gerekir" ifadesini kullandı.

EastMed'in hayata geçirilebilmesinin kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırılmasına da bağlı olduğunu belirten Venizelos, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki hamlelerimizin yer aldığı stratejik çerçeveyi acilen yeniden düşünmemiz gerekiyor." uyarısını yaptı.