Ebu Ubeyde hacı adaylarından ''Gazze için dua'' istedi

Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, bugün haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'ta vakfeye duracak hacı adaylarına seslendi.

Hacı adaylarına kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirirken Gazze'deki ve tüm Filistin'deki kardeşlerini hatırlamaları çağrısında bulunan Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:



"Rahman'ın misafirleri hac ibadetini yerine getirirken, biz de Allah'ın düşmanlarına, işgalcilere karşı İslam ümmeti adına cihat ibadetini yerine getiriyoruz. Aksa Tufanı, Müslümanların üçüncü haremi Mescid-i Aksa için başladı. Hac ibadeti, Peygamberin isra ve miraç makamına saygısızlık eden ve burayı Yahudileştirmeye çalışan düşmanımızla mücadelemizi İslam ümmetine hatırlatmak için bir fırsattır."

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli hayatını kaybetti.