İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2023 Cuma / 14 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7706
  • EURO
    19,9105
  • ALTIN
    1123.25
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ECDC'den Kovid-19'un ''Kraken'' alt varyantı için uyarı
Dünya

ECDC'den Kovid-19'un ''Kraken'' alt varyantı için uyarı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan 'Kraken' alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini bildirdi.

AA6 Ocak 2023 Cuma 17:53 - Güncelleme:
ECDC'den Kovid-19'un ''Kraken'' alt varyantı için uyarı
ABONE OL

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.

ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Kovid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor." denildi.

Kraken'in yol açtığı Kovid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.

ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.

  • Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi
  • ECDC
  • kovid

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.