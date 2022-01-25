ECOWAS açıkladı: Asker zoruyla istifa ettirildi

AA 25 Ocak 2022 Salı 22:22 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 22:22

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Burkina Faso'da yaşanan darbe şiddetle kınandı.

Açıklamada, darbenin ardından tüm görevlerinden istifa ettiğine ilişkin bir mektup kaleme alan Kabore'nin tehdit ve baskı altında bu kararı aldığı kaydedildi.

İlerleyen günlerde darbeye ilişkin olağanüstü bir ECOWAS zirvesi düzenleneceği bildirildi.

- Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, dün yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore ise istifa ederek görevinden ayrılmıştı. Kabore'nin halen nerede tutulduğu bilinmiyor.