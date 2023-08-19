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Dünya

ECOWAS heyeti Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) arabuluculuk görüşmeleri için Nijer'e gönderdiği heyet, askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u ziyaret etti.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
ECOWAS heyeti Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü
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Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar, Nijerya'nın eski devlet başkanlarından General Abdulsalami Abubakar ve ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah'ın yer aldığı heyet, Niamey Havalimanı'nda Başbakan Lamine Zeine tarafından karşılandı.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani ile görüşen heyet, daha sonra askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Bazum'u ziyaret etti.

Heyetin Bazum ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada geniş yer aldı.

Askerin yönetime el koyduğu 26 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde tutulan Bazum, uzun süredir ilk kez görüntülenmiş oldu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

  • Nijer
  • ECOWAS
  • Muhammed Bazum

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