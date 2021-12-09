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Dünya

ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon avroluk anlaşma

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemini desteklemek için 8 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 07:15 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 07:15
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ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou, AFD Nijerya Direktörü Xavier Muron, Nijerya'nın başkent Abuja'da Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemine finansman için hibe anlaşması imzaladı.

Brou, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'a 8 milyon avro ve 3 yıllık AFD desteğinin bölgenin gıda, beslenme ve kırsal krizleri çeşitli nedenlerle yönetmeye hazırlığını artırmayı hedefleyeceğini belirtti.

ECOWAS Komisyonun, Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Departmanı aracılığıyla yeni projenin uygulanmasından sorumlu olduğuna işaret Brou, anlaşmanın ECOWAS'a yardımcı olacağını söyledi.

  • Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
  • ECOWAS
  • fransa
  • gıda depolama sistemi

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