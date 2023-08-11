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Dünya

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları Nijer gündemiyle tekrar toplanacak

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer'de 26 Temmuz'daki darbe gündemiyle ikinci kez bir araya gelecek.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 23:52 - Güncelleme:
ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları Nijer gündemiyle tekrar toplanacak
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ECOWAS Sözcüsü Amos Lungu, yaptığı açıklamada, genelkurmay başkanlarının Nijer'deki darbe gündemiyle haftaya yeninden toplanacağını belirtti.

Lungu, toplantının Gana'nın başkenti Akra'da olacağını ifade etti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, 2 Ağustos'ta Nijer'deki darbe gündemiyle Nijerya'nın başkenti Abuja'da toplanmıştı.

Toplantıda demokrasiyi yeniden sağlama konusunda kararlılık mesajı verilmişti.

HEM MÜZAKERE HEM ASKERİ MÜDAHALE MASADA

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirmeleri ve konuşlandırmaları talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede ve ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

ASKERİ MÜDAHALE İLK KEZ 30 TEMMUZ'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış ve cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

  • ECOWAS
  • Nijer
  • genelkurmay başkanları

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