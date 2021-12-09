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Dünya

ECOWAS'tan güvenlik çağrısı! Durum kötüleşiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede gittikçe kötüleşen güvenlik sorunlarına karşı ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 18:07
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Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Botchwey, burada yaptığı açıklamada, Batı Afrika ülkelerinde devam eden güvenlik sorunlarının gittikçe kötüleştiğini ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Batı Afrika liderlerinin terörist grupların artan faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Botchwey, "Bölge genelinde terörist ve silahlı grupların saldırıları artıyor. Zaten bu zor duruma ek olarak Mali'dekinden sonra Gine'deki askeri devralma, toplumumuzu zayıflatıyor." dedi.

Botchwey, Batı Afrika'daki Sahel bölgesinden Çad Gölü havzası ve ötesine kadar bozulan güvenlik ortamının ECOWAS'ın tüm üyelerinin ciddi şekilde ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.

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