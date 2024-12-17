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Dünya

ECOWAS'tan önemli adım! Ortak para birimi için çalışmalar hızlandırıldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölge için planlanan ortak para birimi 'eko'nun hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlandırdı.

AA17 Aralık 2024 Salı 18:50 - Güncelleme:
ECOWAS'tan önemli adım! Ortak para birimi için çalışmalar hızlandırıldı
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" sonunda yayımlanan bildiride, "eko" üzerinde sağlanan mutabakat yinelendi.

ECOWAS liderleri, üye devletlerin ve merkez bankalarının, ortak para biriminin işler hale getirilmesi için gerekli finansal katkıların ödenmesine yönelik tedbirleri almalarını istedi.

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"Eko"nun başlatılması için gerekli kurumların kurulması ve işlerlik kazanması adına belirlenen takvimlere uyulmasının önemine işaret edilen bildiride, ECOWAS'ın 2027'ye kadar ortak para birimi kullanımına geçmeyi hedeflediği belirtildi.

ORTAK PARA BİRİMİ "EKO"

ECOWAS para biriminin, bölge içinde farklı ulusal para birimlerinin kullanılmasının getirdiği yüksek ticaret maliyetlerini azaltması ve bölge içi ticareti artırması hedefleniyor.

Eko'nun, ECOWAS ülkelerinin ekonomik refahını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo Aralık 2019'da, 2020'den itibaren "eko" para birimine geçme kararı almıştı.

Favori formülleri Türkiye oldu

ECOWAS'ın 2020 başında düzenlediği toplantıda, Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine ortak para birimi kullanımını reddetmişti.

Afrika ülkelerinin Fransa sömürge mirası CFA frangını bırakarak "eko" para birimine geçmesiyle, 74 yıllık bir para birimi tarihe karışmış olacak.

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