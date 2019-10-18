Efsanevi Tazmanya kaplanı geri döndü

Avustralya’da neredeyse Loch Ness Canavarı statüsüne ulaşmış çizgili, keseli ve büyük bir etobur olan Tazmanya kaplanının son örneği 1936’da, esaret altındayken öldüğünde neslinin tükendiği düşünülmüştü. Fakat Avustralya hükümetinin yeni yayımladığı belgelere göre daha iki ay kadar önce hayvanın tekrar görüldüğü bildirildi. Thylacine (keseli kurt) adı verilen tür, büyük bir kedi, tilki ve kurt melezine benziyordu.