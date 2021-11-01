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Dünya

Eğitim sırasında mağara çöktü: 9 ölü

Brezilya'da sivil itfaiyecilerin eğitim yaptığı mağara çöktü. 9 kişi yaşamını yitirdi.

1 Kasım 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:46
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Sao Paulo eyaletinin Altinopolis kentinde 28 sivil itfaiyecinin eğitim aldığı mağaranın çökmesi nedeniyle göçük altında kalan 10 kişiden 9'u hayatını kaybetti.

Yaralı kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 6 kişi taburcu edildi.

Mağaradaki çökme pazar gününün ilk saatlerinde, 28 sivil itfaiyecinin eğitim amacıyla geceyi geçirmek için mağarada bulunduğu sırada meydana geldi.

Cumartesi öğleden sonra bölgede yoğunlaşan sağanak 20 araç ve 75 kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarını yeni bir çökme riski nedeniyle yavaşlatmıştı.

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