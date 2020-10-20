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Dünya

Eğitimini Türkiye'de tamamlamıştı: Somali'de Adalet Bakanı oldu

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'de Adalet Bakanı oldu.

AA20 Ekim 2020 Salı 08:05 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 08:12
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Somali'de yeni kabine açıklanırken, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı.

Roble, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.

Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi.

Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti.

Başbakan Roble tarafından açıklanan yeni kabine, 27 bakan, 17 devlet bakanı ve 26 bakan yardımcısından oluşuyor.

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