Eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı indirdi

Max Sylvester adlı öğrenci, dersin başlamasından bir saat sonra pilotun fenalık geçirmesi üzerine kuleye imdat sinyali gönderdi. Sonradan yayımlanan konuşma kayıtlarına göre Sylvester kuleye “Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor” dedi. Kuledeki görevli, Sylvester’a daha önce hiç Cessna tipi uçak kullanıp kullanmadığını sordu. Kuleye “Bu ilk dersim” diye yanıt veren Sylvester bir saat kadar havada kaldıktan sonra Jandakot Havalimanı’na uçağı indirmeyi başardı. 28 yaşındaki Sylvester’ın daha önce iki kez uçuş dersi aldığı fakat bu uçağa ilk kez bindiği ve hiç iniş denemesi yapmadığı belirtildi. İniş sırasında havalimanında ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Eşinin de haberi aldıktan sonra havalimanına geldiği ve Sylvester’in inişini beklemeye başladığı belirtildi. Robert Mollard adlı eğitmen hastaneye kaldırılırken uçuş okulunun sahibi Chuck McElwee, Sylvester’ın paniğe kapılmadan “mükemmel bir iniş yaptığını”, uçağın hasar görmediğini söyledi.