Eisenhower bir İngiliz generalle girdiği iddiada B-17 uçağını nasıl kaybetti?

star.com.tr 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:58

Nazilerin İtalyanlarla birlikte işgal ettiği Kuzey Afrika'yı almak isteyen müttefikler, çıkarma yaptıkları bölgede Nazileri püskürterek İtalya'yı güneyden kuşatmak istiyordu.



İngilizler, bölgeyi işgal eden Alman Mareşal Erwin Rommel'i dengelemek için bölgedeki gücünü artırmak istiyordu.

Ekim 1942'nin sonlarında, İngiliz General Bernard Montgomery 'Lightfoot Operasyonu'nu başlattı. İngiliz tankları ve diğer kuvvetler, Alman mevzilerine karşı mayın tarlalarından geçerek, büyük topçu barikatlarının ateşi altında hareket ettiler.

Rommel, 2 Kasım'da hızlı bir şekilde doğuya çekiliyordu ve geri çekilme hatlarını açık tutmak için yüzlerce askerini feda etti.

İngiliz General Bernard Montgomery, Kuzey Afrika'da Alman Mareşal Erwin Rommel ile aylardır savaşıyordu. Savaş başarılı olsa da, Rommel ve İtalyan müttefikleri çekilirken İngilizlere ağır kayıplar verdiriyordu.

Operasyon işe yaramıştı, ancak Almanya ve İtalya hala Tunus'u elinde tutuyordu ve yaklaşık 250.000 asker Mareth ve Safakes limanlarının içine ve çevresine indirildi.

Alman ve İtalyanlar Mareth Hattı boyunca bir savunma hattı oluşturuyordu.

BAHSE GİRİLDİ

Alman takviye kuvvetleri savunma hattını tutmaya çalışırken, Kuzey Afrika'daki savaşlar şiddetlendi.

Müttefik kuvvetler yavaş yavaş yer kazanıyordu, Tümgeneral George S. Patton ve Montgomery, önemli şehirleri ele geçiren ilk kişi olmaya çalışıyorlardı. Ancak Eisenhower onların daha hızlı hareket etmesini istiyordu.

Amerikalı komutan Dwight D. Eisenhower'ın emrindeki Tümgeneral Bedell Smith, 1943 baharında Montgomery'yi karargahında ziyaret etti.

Orada geçen konuşmaların tamamı kesin olarak bilinmese de, Montgomery'nin kişisel kullanımı için bir B-17 istediği kayıtlara geçti. Smith, Montgomery'ye '15 Nisan'a kadar Safakes'i ele geçirmesi durumunda, Eisenhower'ın ona istediği her şeyi vereceğini' söyledi.

Smith'in bunu bir şaka olarak kastettiğini söylese de, kumarbaz Montgomery için bu ciddi bir iddiaydı.

İDDİAYI KAZANDI, B-17'Yİ ALDI

Montgomery komutasındaki güçler, 10 Nisan'da (karargahta belirlenen tarihten 5 gün önce) Safakes'i ele geçirdi ve hemen uçağını istedi.

Eisenhower bahsi onurlandırdı ve Montgomery'ye bir B-17 bombardıman uçağı ve mürettebat gönderdi.

Olay, Eisenhower hem Montgomery arasında hem de II. Dünya Savaşı'nda Amerikan Ordusu'nun önde gelen komutanlarından George Smith Patton, Jr. ile gerginliğe neden oldu.

Patton, konvoylarda mücadele ederken bir İngiliz generalinin kişisel bir B-17'ye sahip olmasına kızmıştı. Eisenhower, Montgomery'nin bombalama için kullanılan bir uçağı, şahsi uçağı olarak istemesine kızmıştı.

Eisenhower, Montgomery'yi patronu Sir Alan Brooke'a şikayet etmişti. Uçak, bir ay sonra bir çarpışmadan sonra, kullanımdan çekildi.

1953 yılında ABD'nin 34. Başkanı olan Eisenhower, 1942'de kendinden yüksek rütbeli 366 subay arasından Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin komutanlığına seçilmişti. II. Dünya Savaşı'nda 1944-45 yıllarında Batı Avrupa'daki Müttefik kuvvetlerinin başkomutanlığını yaptı.

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