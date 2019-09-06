Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler
Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a hakaret etti. Guedes bir toplantıda, 'Kadın gerçekten çirkin' dedi.
- star.com.tr
Fortaleza kentinde işadamlarıyla bir araya gelen Guedes, medyanın ülkenin ilerlemesinden ziyade cumhurbaşkanının yorumlarıyla ilgili haber yapmayı tercih ettiğini söyleyerek serzenişte bulundu.
Guedes konuşmasında, ''Gazetelerde gördüğüm Bolsonaro'nun Michelle Bachelet'e (2016-2010 yılları arasında Şili’nin ilk kadın cumhurbaşkanı) hakaret ettiği veya Macron'un karısını ''çirkin'' diye seslendiği. Evet doğru kadın gerçekten de çirkin.'' dedi.
İçerde gülüşmeler başlayınca Guedes, ''Çirkin bir kadın diye bir şey yoktur, sadece yanlış açıdan bakılan kadınlar var.'' dedi.
Guedes daha sonra Brigitte Macron'a yönelik hakaretleriyle ilgili 'şaka' diyerek özür diledi. Niyetinin kimseye karşı suç içeren ifadeler kullanmak değil, daha önemli konular yerine bunların medyada gündem olmasını eleştirmek olduğunu belirtti.
Amazon orman yangınları yüzünden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında başlayan söz düellosu eşlere yöneltilen ağır ithamlarla devam ediyor.
TURİZM BÜYÜKELÇİSİ 'EJDERHA' DİYEREK HAKARET ETTİ
Brezilya'nın tanınmış karma dövüş sanatları ustasıyken Devlet Başkanı Jair Bolsanoro tarafından Uluslararası Turizm Büyükelçisi atanan Renzo Gracie, 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Macron'la evliliği için "Bir ejderhayla yatıyor, kadın çirkin" dedi.
Bolsenaro da Macron'un eşinin yaşıyla alay etmişti.
BOLSENARO'DAN BACHELET'E: BERDUŞLARIN HAKLARINI SAVUNUYOR
Bolsonaro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Şili'nin ilk kadın cumhurbaşkanı ünvanına sahip ülkenin eski cumhurbaşkanı Michelle Bachelet'ye, "Bize berduşların insan haklarını savunuyor. Bayan Michelle Bachelet, Pinochet’nin adamları (Eski Şili diktatörü) 1973’te baban dahil solcuları yenmeseydi Şili, Küba’ya dönerdi” dedi.
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