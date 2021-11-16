Ekonomik krizle boğuşan Yemen BMGK'dan destek istedi

AA 16 Kasım 2021 Salı 18:58 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 18:58

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek, BMGK daimi üyesi 5 ülkenin Yemen Büyükelçileri ile bir araya geldi.



Görüşmede Bin Mubarek, Yemen riyalinde görülen değer kaybının ülkedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, ekonomik krizle mücadelede hükümetin karşı karşıya olduğu zorlukları aktardı.



Bin Mubarek, hükümetin ekonomik olarak desteklenmesinin ve Yemen riyalinin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının durdurulması için Merkez Bankasına gerekli desteğin sağlanmasının önemini vurguladı.



- LAHİC'DE YÜZLERCE KİŞİ YEMEN RİYALİNDEKİ DEĞER KAYBINI PROTESTO ETTİ

Öte yandan, Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetinde yüzlerce kişi hayat pahalılığı ve Yemen riyalindeki değer kaybını protesto etti.



Yemenli aktivistlerin çağrısı üzerine Lahic'e bağlı El-Habilin kentinde düzenlenen gösteride, fiyatlardaki aşırı artışa tepkiyi ifade eden dövizler taşındı.



Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, bugün itibarıyla 1530 riyalden işlem görüyor.



Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken, ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

