Ekvador, Belçika'dan eski Devlet Başkanı Correa'nın iadesini istedi

Ekvador Ulusal Adalet Divanı Başkanı Ivan Saquicela, 7 Nisan 2020'de yolsuzluk yapmaktan sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Correa'nın iadesini resmen talep ettiklerini bildirdi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Saquicela, 2018'in başından bu yana Belçika'da yaşayan Correa'nın, ülkeye teslim edilmesi için resmi belgenin imzalanarak başvurulduğunu söyledi.

Öte yandan, Correa'nın Belçika makamlarına yaptığı mülteci statüsündeki sığınma talebinin kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

- SÜREÇ

Correa'nın yardımcısı Jorge Glass ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 19 eski üst düzey devlet görevlisi hakkında yürütülen yolsuzluk davası sonuçlanmıştı.

Hakim Ivan Leon'un yaklaşık 2 saat okuduğu karara göre, Correa ile Glass "2012-2016 Rüşvetleri" davasında sekizer yıl hapis ve 25 yıl siyasetten men cezasına çarptırılmıştı.

Eski Devlet Başkanı Correa ise Twitter hesabından o dönem yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddederek hakimler için "satılmışlar" ifadesini kullanmıştı.

- "2012-2016 RÜŞVETLERİ" SORUŞTURMASI

Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü "2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması, Correa'nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakının (Alianza PAIS) seçim kampanyalarının finansmanında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla başlamıştı.

Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in de adı yer almıştı.

Ekvador Devlet Başkanlığı görevinde 2007-2017 yıllarında bulunan Correa, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi baskı" diyerek reddetmişti. Correa, 2017'nin Mayıs ayında görevi bıraktığından bu yana Belçika'da yaşıyor.