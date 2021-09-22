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Dünya

Ekvador Devlet Başkanı Lasso: Zorunlu göç stratejisi belirlenmeli

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, son yıllarda giderek derinleşen göç krizi nedeniyle uluslararası topluma iş birliği yapılması çağrısında bulunarak, zorunlu göç stratejisi belirlenmesi gerektiğini söyledi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 07:09
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Lasso, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, insanları göç etmeye zorlamak yerine, pazar olanaklarını arttırarak göçmen akınının durdurulabileceğini belirtti.

- "MİLYONLARCA VENEZUELALININ VATANLARINDAN AYRILMALARINA KAYITSIZ KALMADIK"

Ekvador'un göçmenlere kardeşçe kucak aştığını dile getiren Lasso, "Ne yazık ki insanlık dramı Latin Amerika ülkelerinde bizler için yeni değil. Tam da bu nedenle milyonlarca Venezuela vatandaşının anavatanlarından ayrılmalarına kayıtsız kalmadık." ifadesini kullandı.

Lasso, ülkesinde bulunan 433 bin Venezuelalı göçmene sosyal güvence ve iş imkanları sağladıklarını kaydetti.

- "SERBEST TİCARET YOLUYLA BAĞLANTI KURMAMIZ BİZİM İÇİN DAHA İYİDİR"

Vatandaşların göç etmelerini engelleyecek fırsatlar sunulması gerektiğine dikkati çeken Lasso, "Ticari imkanları insanlara sağlamalıyız, bizi izole eden, kuşatan ve refah alanlarını sınırlayan uygulamaların neden olduğu zorunlu göçtense, serbest ticaret yoluyla bağlantı kurmamız bizim için daha iyidir." dedi.

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