Ekvador Devlet Başkanı Moreno, WikiLeaks kurucusu Assange’ı niye teslim ettiğini anlattı

Ekvador, diplomatik iltica çerçevesinde 2012 yılından beri Londra’daki büyükelçilik binasında bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ı, İngiliz polisine teslim etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, “Assange’ın bütün ihtiyaçlarını 6 yıl 10 ay boyunca sağladık, kendisini koruduk. Bir insanın misafirinden isteyeceğinden daha azını öngören bir protokol hazırladık, ama her şeyi ihlal etti. Diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya devam etti. Ekvador’un sabrı, sınırlarına ulaştı.” diye konuştu.

İşte o açıklamanın tam metni:

Ekvador, devleti ve milletiyle eli açık ve cömert bir ülkedir. Hükûmetimiz, uluslararası hukukun gerekliliklerine ve iltica haklarının uluslararası kurumlarına saygılıdır.

Uluslararası hukuka göre, iltica hakkı vermek veya bunu kaldırmak, Ekvador devletinin egemenlik haklarından biridir.

“6 YIL 10 AY BOYUNCA KORUDUK”

Bugün, Sayın Julian Assange’ın nezaketsiz ve agresif tavrı, Ekvador’a karşı düşmanca ve tehdit içerikli açıklamaları, özellikle de uluslararası anlaşmaları ihlali, bizi Assange’ın ilticasının artık sürdürülebilir olmadığı bir duruma taşıdı.

Ekvador, Julian Assange’a 2012’de sağladığı diplomatik ilticayı sona erdirme kararı aldı. Ekvador halkı, Julian Assange’ın insan haklarını 6 yıl 10 ay boyunca korudu ve kendisinin bütün günlük ihtiyaçlarını ülkemizin Londra Büyükelçiliğine taşıdı.

“BİR MİSAFİRDEN İSTENECEK ŞEYLERDEN DAHA AZINI İSTEDİK”

Ekvador Devlet Başkanı olduğumda bu durumu miras olarak devraldı ve Büyükelçilik binasında günlük yaşam kurallarını belirleyen bir protokol hazırladım. Bu protokol, bir insanın, evine gelecek misafirden isteyeceklerinden daha azını öngörüyordu.

“ASSANGE, DİĞER ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYI SÜRDÜRDÜ”

Ekvador, uluslararası hukuk çerçevesinde bütün sorumluluklarını tam olarak yerine getirdi. Diğer taraftan, Julian Assange ise birçok defasında bu kurallara saygı göstermesi talep edilmiş olsa da, bu kuralları Havana ve Karakas’taki diplomatik ilticalarında da tekraren bozmaya devam etti.

Assange, özellikle diğer devletlerin iç işlerine karışılmaması kuralını ihlal etti. Son olay, WikiLeaks’in Vatikan dokümanlarını sızdırdığı Ocak 2019’da gerçekleşti. Organizasyonun önemli üyeleri, böylesi yasa dışı olayların gerçekleşmesinden önce ve sonra Julian Assange’ı ziyaret etti.

Bu ve benzer sızdırmalar, küresel kamuoyunun Julian Assange’ın WikiLeaks ile bağlantılarını sürdürdüğüne ve diğer devletlerin iç işlerine müdahil olduğuna yönelik endişelerini onaylamıştır.

“EKVADOR’UN SABRI, SINIRLARINA ULAŞMIŞTIR”

Ekvador’un sabrı, Julian Assange’ın tutumları dolayısıyla sınırlarına ulaşmıştır. Assange, elektronik ve tahribat ekipmanlarını binaya sokmuştur, ki bunlara izin verilmemektedir. Ekvador’un Londra’daki Büyükelçilik Binası’ndaki güvenlik kameralarını engellemiştir. Güvenlik güçlerine zorluk çıkarmış ve onlara kötü davranmıştır. Büyükelçiliğimizdeki güvenlik dosyalarımıza izinsiz olarak erişmiştir.

Büyükelçilik tarafından kendisine sunulan internet bağlantısını reddetmiş ve kendisinin izole edildiğini iddia etmiştir. Bu süreçte dış dünya ile iletişim kurabilmesi için kendisine bir cep telefonu bile verilmiştir.

Ekvador’un kendisinin iltica koşullarını cömertçe artırmasına rağmen, Julian Assange bu protokollerin yasallığına karşı üç farklı örnekte meydan okumuştur. Her durumda, ilgili yargı otoriteleri, Ekvador’un pozisyonunun haklı olduğunu teyit etmiştir.

“İNGİLTERE’DEN ÖZEL TALEPTE BULUNDUM”

Uluslararası hukuka ve insan haklarına güçlü desteğimizle paralel olarak, İngiltere’den, “Julian Assange’ın işkence veya ölüm cezası alacağı bir ülkeye gönderilmemesinin garanti altına alınmasını” talep ettim. İngiltere hükûmeti de bu talebi kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.

“TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAYIZ”

Son olarak, Julian Assange’ın WikiLeaks organizasyonu, iki gün önce Ekvador hükûmetini tehdit etti. Hükûmetimin korkacak hiçbir şeyi yoktur ve tehdide pabuç bırakmaz.

Ekvador hukukun üstünlüğü ile hareket eder, uluslararası hukuka uyar ve Ekvador halkının çıkarlarını korur.