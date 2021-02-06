Ekvador devlet başkanlığı seçimi için yarın sandık başına gidiyor

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:06

Nüfusu 18 milyona yaklaşan Ekvador'da 16 adayın yarışacağı ve ilk turunda 13 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı seçimde, devlet başkanının yanı sıra 137 meclis üyesi, devlet başkan yardımcısı ve il meclis üyeleri seçilecek.

Seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en az yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 11 Nisan'da ikinci turda yarışacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kontrollü yapılacak oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

- Anketlerde seçim yarışının üç aday arasında geçmesi bekleniyor

Seçimlerin, 2007-2017 yıllarında görev yapan eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın desteklediği Umut için Birlik (UNES) koalisyonu adayı Andres Arauz ile son iki seçimi kaybeden Hristiyan Sosyal Partisi ve Politik Partinin (CREO-PSC) adayı muhafazakar Guillermo Lasso ve yerlilerin desteklediği Çokuluslu Birlik Hareketi'nin (Pachakutik) adayı Yaku Perez arasında geçmesi bekleniyor.

- Andres Arauz

Anketlerin birçoğunda birinci gösterilen ve ekonomi politikalarıyla öne çıkan 35 yaşındaki Arauz, seçildiği takdirde Ekvador tarihinin en genç devlet başkanı unvanını kazanacak.

Sol görüşlü politikacı ve iktisatçı Arauz, Correa döneminde 2015-2017 yıllarında Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yaptı.

Arauz, mevcut Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun seçimleri kazanmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

- Guillermo Lasso

Siyasi kariyerine 1998'de başlayan 65 yaşındaki muhafazakar aday Lasso, Ekvador'un diğer ülkelerle yaptığı ticari anlaşmalar ve ekonomik ittifaklarda aktif roller üstlendi.

Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.

- Yaku Perez

Yerli Kuruluşlar Koordinasyonu Başkanı 50 yaşındaki Perez, Ekim 2019'da Moreno hükümetine karşı akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması talebiyle günlerce protestolara öncülük etmiş ve hükümetin geri adım atmasına neden olmuştu.

Ülkede doğal kaynaklar ve madenlerin korunması üzerine çalışmalar yapan Perez, özelleştirme karşıtı politikaları savunmasıyla biliniyor.

- Adayların vaatleri

Ekonomisi 2020'de yüzde 9 daralan ve salgın nedeniyle işsizliğin zirve yaptığı ülkede, Birleşmiş Milletlerin (BM) son tahminlerine göre yoksulluk oranı yüzde 38'e ve aşırı yoksulluk ise yüzde 20'ye yaklaşıyor.

İş adamı Lasso, ülkenin uluslararası kuruluşlarla yaptığı anlaşmalara saygı duyacağını belirtti.

Lasso, "Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlamayı görmezden gelemeyiz. Yapmayacağız şey KDV'yi artırmaktır. Tüketim vergisini artırmadan mali hesapları düzeltebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak sıkıntısı çeken ülkenin petrol üretimini iki katına çıkartarak bu sorunu aşabileceğini vurgulayan Lasso, "Devlet yönetimdeki yolsuzlukları önleyeceğiz ve yabancı yatırımcıyı teşvik ederek ülkemize çekeceğiz." dedi.

- Arauz: "IMF'nin koyduğu şartlara uymayacağız"

Arauz ise Moreno tarafından IMF ile müzakere edilen şartları yeniden ele alacaklarını altını çizerek "Kendi yaptığımız ekonomik program için IMF'ye hoş geldin diyeceğiz ve tekrar konuşacağız." diye konuştu.

Görevi devraldıktan sonra ilk hedeflerinin küçük ve orta ölçekli şirketler için kredi limitlerini açmak olacağını vurgulayan Arauz, işlerini kaybeden çalışanların yeniden işe alınmasını sağlayacak finansal destekleri kamu olarak üstleneceklerini bildirdi.

Arauz ayrıca "Zenginlerin daha fazla vergi ödemesi" için vergi sistemini değiştireceklerini söyledi.

- Perez, maden çalışmalarını durdurmayı vaat ediyor

Yerli lider Perez, ülkede çevreye zarar veren madenlerin faaliyetlerini durdurma ve yolsuzlukla etkin mücadele sözü veriyor.

Petrol yerine su ihraç edilmesini savunan Perez, "Bundan yirmi yıl sonra birçok ülkenin su satmaya başlayacağını göreceksiniz." diyor

Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.

