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Dünya

Ekvador hükümeti, öldürülen 4 çocuğun ailelerinden resmi olarak özür diledi

Ekvador'da hükümet, askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürüldükleri ortaya çıkan dört çocuğun ailelerinden resmen özür diledi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Ekvador hükümeti, öldürülen 4 çocuğun ailelerinden resmi olarak özür diledi
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Ekvador Savunma Bakanı Gian Carlo Loffredo, basına yaptığı açıklamada, mahkeme kararı uyarınca, gözaltına alındıktan sonra öldürülen 4 çocuğun ailelerinden resmi olarak özür dilediklerini belirtti.

Çocukların kaybolmasıyla ilgili sorumluluk taşıdıkları gerekçesiyle 16 askerin gözaltında olduğunu hatırlatan Loffredo, davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını ve yargı sürecine gereken tüm desteğin sağlanacağını kaydetti.

Loffredo, "Ailelere çok üzgün olduğumu ifade etmek için buradayım. Ekvador toplumu bir bütün olarak bu olaydan derin üzüntü duydu. En samimi özürlerimi sunuyorum." dedi.

Savunma Bakanı Loffredo, silahlı kuvvetlerin geçen yıldan bu yana çetelerle yoğun mücadele yürüttüğüne dikkat çekerken, bu olay nedeniyle ordunun tamamının sorumlu tutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

- OLAY

Yaşları 11 ila 15 olan 4 çocuk, arkadaşlarıyla Las Malvinas Mahallesi'nde futbol oynamak için dışarı çıkarken askerler tarafından 8 Aralık 2024'te zorla bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 4 çocuğun Guayaquil kentindeki bir caddede askerler tarafından kamyonetle götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Hükümet, başlangıçta çocukların kaybolmasından askerlerin sorumlu olmadığını ifade etmişti ancak daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taura köyüne götürüldüğü belirlenmişti.

Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini açıklamıştı. Aileler, düzenledikleri protestolarda çocuklarının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yerel basında çıkan habere göre, Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, askerler tarafından götürülen çocuklara ait olduğu teyit edilmişti.

Savcılığın talimatıyla 1 Ocak'ta çocukların kaybolması olayına karıştığı tespit edilen 16 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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