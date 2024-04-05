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Dünya

Ekvador ile Meksika arasında kriz! ''İstenmeyen kişi'' ilan edildi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un öldürülen eski Devlet Başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya ilişkin sözlerine tepki gösteren Ekvador hükümeti, Kito Büyükelçisi'ni 'istenmeyen kişi' ilan etti.

AA5 Nisan 2024 Cuma 06:54 - Güncelleme:
Ekvador ile Meksika arasında kriz! ''İstenmeyen kişi'' ilan edildi
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Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Obrador'un açıklamalarının ülkenin iç işlerine müdahale anlamına geldiği belirtilerek, Meksika'nın Kito Büyükelçisi Raquel Serur'un "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Villavicencio suikastı nedeniyle ülkenin halen yasta olduğu kaydedilen açıklamada, "Meksika Devlet Başkanı'nın talihsiz açıklamaları bağlamında Ekvador hükümeti, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesine atıfta bulunarak Kito'daki Meksika Büyükelçisi'nin istenmeyen kişi ilan edilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkenin demokratik kurumlarını ve halkını tehdit eden ulus ötesi organize suçlarla mücadelenin sürdüğü vurgulanarak, Meksika'dan Ekvador'un egemenliğine ve onuruna saygı duyması istendi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, günlük basın toplantısında, Villavicencio cinayetinin mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya zafer kazandırdığını ve Yurttaş Devrimi Hareketi adayı Luisa Gonzalez'e zarar verdiğini savunmuştu.

- BAŞKAN ADAYI VİLLAVİCENCİO, 9 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

"Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğünü bildirmişti.

Suikastın ardından suç örgütlerine operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 7'si Kolombiyalı 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

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