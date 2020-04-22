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Dünya

Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 537'ye, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 260'a yükseldi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 21:10 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:10
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Ekvador İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 17 kişi artarak 537'ye, vaka sayısı 452 artarak 10 bin 850'ye ulaştı.

Ekvador'da salgının merkezi olarak nitelendirilen Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de de vaka sayısı 7 bin 108'e çıktı.

- DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE ÖLÜ SAYISI 260'A YÜKSELDİ

Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 kişi artarak 260'a, vaka sayısı 256 artarak 5 bin 300'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 581 oldu.

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